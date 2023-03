MTÜ Hiiumaa lasterikkad ootab nüüdsest enda sekka ka kolmelapselisi peresid.

Muutus on ühest küljest tingitud sellest, et nii tegutseb juba 2021. aastast MTÜ katusorganisatsioon Eesti Lasterikaste Perede Liit, aga teisalt ka sellest, et varem ei olnud Hiiumaa Lasterikkad lihtsalt valmis suurema liikmete arvuga toime tulema. Möödunud aasta augustis sai juhatus kolm uut liiget, kes on energiat ja tegutsemistahet täis, ütleb juba varasem juhatuse liige Kärolyn Kivistik.