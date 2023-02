Need on minu elu keerulisemad valimised, aga seda enam tuleb minna hääletama

Mäletan oma esimesi valimisi. Siis ma ei läinudki valima. Hääletasin hoopis kusagil Eestimaa teedel autode peale ja kõige rohkem kahju oli sellest, et ei saanudki esmavalijale ette nähtud punast nelki.

Sel aastal on valimistega raskem kui kunagi varem. Juba sellepärast kasvõi, et huvitaval kombel ei huvitanudki kedagi mu üksik hääleke ja mitte keegi ei võtnudki kinni mu väljakäidud mõttest, taasavada Viljandi-Kärdla lennuliin. Jäta või valimata. Teisest küljest on mul esimesed pidulikud valimised Hiiumaa ringkonnas.

Kõige tähtsam on, et valima tuleb minna. Kindlasti.