Naiste aluspesu – kuidas valida?

Aluspesu mängib naiste elus kindlasti palju olulisemat rolli kui meeste oma. Olgu need siis bokserid, brasiilia tüüpi aluspüksid, tangad või seksikad aluspüksid, aluspesu on palju olulisem osa naise igapäevaelust, kui võiks arvata. Selgub, et aluspesu mõjutab psühholoogilist heaolu ja keha füüsilist seisundit.

Tänu õigele pesuvalikule võib naine tunda end enesekindlamana, tundlikumana, ihaldusväärsemana. Aluspesu valik võib anda ka märku naise meeleolust. Nii graatsiat kui ka naiselikkust väljendav elegantne pesu võib aidata keha ja hinge. Kuidas?

Aluspesu füüsiline kasulikkus

Naise intiimpiirkondade hügieen ja mugavus on väga tundlikud teemad. Paljud naised väldivad sellest rääkimist, eriti kui neil on probleeme või häireid. Günekoloogid selgitavad pidevalt ja üksmeelselt, et kanda tuleb seda, mis meeldib ja mis on mugav. Günekoloog Jen Gunter selgitas New York Timesis avaldatud artiklis lähemalt, miks tuleks valida ainult mugav aluspesu. See on eriti oluline öösel, kui sa magad.

Arst rõhutab, et puudutus ja mugavus on väga isikupärane. Sulle võivad meeldida siid või sünteetika või hoopis teistsugused materjalid.

Ära kunagi järgi moodi, vaid vali see, mis on sulle mugav ja meeldiv, sest ebamugavustunne nendes kohtades on väga tüütu ja seda ei saa kõrvaldada lihtsalt asendit muutes. Ja ebamugavuste tõttu võivad tekkida tõsised terviseprobleemid.

Gunteri sõnul pole sünteetilistel ja looduslikel materjalidel suurt vahet. Kuigi sageli reklaamitakse, et valida tuleks kõige looduslikumad materjalid, ei maksa seda pimesi teha.

Arst-spetsialisti sõnul kujundavad sellise arvamuse pealiskaudsed uuringud, mis pole päris täpsed. Korralikult pestuna ei kahjusta isegi sünteetiline aluspesu sinu keha. Muidugi ei tohiks need sünteetilised materjalid olla kõige madalama kvaliteediga.

Kõige olulisem on kaitsta oma erogeenseid tsoone ja jalgevahet pika kokkupuute eest kehavedelikega, välise niiskuse ja ebahügieeniliste tingimuste eest. Nendes kohtades ebamugavust tundmata naeratab iga naine palju kergemini ja hakkab ennast, oma keha usaldama ning suudab edukamalt täita ülesandeid tööl, teaduses või muus valdkonnas ning on produktiivsem.

Kokkuvõttes on pikaajaline kasu väga märgatav. Näiteks kui sa ei tunne end ebamugavalt (ei ole palav, ebamugav…), siis ei tohiks need kohad higistada. See on oluline, sest higi võib pika aja jooksul ärritada tundlikku nahka ning uriin või isegi väikseimad selle jäljed võivad põhjustada naha lõhenemist.

Seega, kaitstes oma keha ebahügieeniliste tingimuste eest, isegi sünteetilise aluspesu abil, võid end väga turvaliselt ja mugavalt tunda!

Psühholoogilised eelised

Üks suurimaid Briti ajalehti The Independent avaldas artikli, kus väideti, et teaduslik-sotsiaalse uuringu andmetel on täheldatud, et naise aluspesu valik mõjutab tema tuju. Peaaegu pooled küsitletud naistest tundsid end seksikamana ja oma välimusega rahulolevana, kui kandsid kena või erilist aluspesu. Mis veelgi huvitavam, ligi viiendik ütles, et valis aluspesu tuju järgi. Mehed vangutaksid ilmselt lihtsalt pead. Kindlasti ei oska nad sulle öelda, millal nad viimati oma aluspesu hommikuse meeleolu järgi valisid.

Uuringu autor ütles, et mõistis, et riided, mida keegi teine ei näe, on naistele ülimalt olulised.

Tõenäoliselt ei leia te õrnema soo esindajat, kes ei tunneks end stringe kandes seksikamalt kui see, kes kannab tavalisi, bokser-tüüpi aluspükse. Samuti on olemas kinnitatavad sukad, kehakostüümid, temaatilised kostüümid, öösärgid jne, mis kõik muudavad neid kandva naise ihaldusväärsemaks ja enesekindlamaks oma ilu ja keha suhtes.

Seega võib öelda, et hea ja sobilik aluspesu suurendab naise enesekindlust ja võimaldab tal ennast väljendada ning tunda end oma nahas mugavamalt.

Seksika pesu eelised suhtele

Naiste aluspesu eeliseid suhetes ei saa tähelepanuta jätta. See on paari koosveedetul intiimsel ajal oluline. Seksikas öösärgi- või aluspesukomplekt, mis ei kata palju, võib tekitada kirge, taastada kustunud leegi ja aidata suhteid normaliseerida.

Miks on naiste aluspesu suhete jaoks hea? Ilmselt sellepärast, et naise kehal on suhtes olulisem roll kui mehel. Naise arsenalis on rohkem relvi, millega ta saab mehe arvamust kõigutada või teda võrgutada. Samuti võib see teie suhtesse teatud õhkkonna luua, kui näiteks kord kuus või teatud puhkudel hellitab naine mehe silmi ja meeli pikantse pesuga. See hõlmab nii lühi- kui ka pikaajalist suhet ning võib muuta intiimsed hetked suhte kauaoodatud etapiks. Noh, mitte kõik paarid ei saa sellega kiidelda.

