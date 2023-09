Nädal tuleb kuiv ja pigem soe

Sel aastal on traditsiooniks saanud, et sarnane ilmamuster kestab pikka aega, olgu see siis sajusem ja jahedam või kuivem ja soojem ilm.

Praegu näib, et sajune aeg saab mõneks ajaks läbi ja ohjad haarab kõrgrõhkkond, mis esialgu kannab jahedat õhumassi, kuid siis liigub veidi ja avab ukse soojemale õhule.

Ka eeloleval nädalal on oodata peamiselt kõrgrõhkkonna valitsemist, mis tähendab kuiva ilma.

Mandril on nädala keskpaigus oht, et maapinnal langeb temperatuur 0°C lähedale, kuid saartel päästab sellest küllaltki soe merevesi, mille temperatuur hetkel on 16…19°C.

Täna (5.09) oleme veel põhjapoolse madalrõhkkonna ja lõunapoolse tugevneva kõrgrõhkkonna vahel. Läänekaarest kandub kitsa vööndina üle meie soojem õhumass. Kuna ilm on tuuline, siis selle täismõju meil paraku ei avaldu. Ilm on mõne pilvelaamaga, kuid sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja soojakraade antakse päevaks 16…19°C.

Kolmapäeval (6.09) tekib Skandinaavia poolsaare kohal uus ja kiiresti tugevnema hakkav kõrgrõhuala. Taevas selgineb, kuid päris selgeks veel ei pruugi saada. Tuul pöördub põhjakaarde ja nõrgeneb. Kõrgrõhuala idapoolses servas kandub meile põhjalaiustelt jahedamat õhku ja öösel langeb temperatuur 11…15°C kraadini, päeval tõuseb 16…19°C juurde.

Neljapäeval (7.09) pargib kõrgrõhkkond oma keskme Eesti kohale. See hoiab ilma sajuta ja üsna selge taevaga, kuid üksikud pilvelaamad võivad siiski ringi ekselda. Tuul vaibub ja puhub enamasti läänekaarest. Sooja on öösel 9…14°C, päeval 16…19°C.

Reedel (8.09) taandub kõrgrõhkkond lõuna poole. Läänekaarest kandub meile veidi niiskust, lisandub pilvi ja välistada ei saa ka üksikuid vihmasabinaid, kuid need peaksid igal juhul olema nõrgad. Rohkemat kui „tolmu kinnivõtmine”, oodata ei tasu. Tuul puhub endiselt läänekaarest ja pisut tugevneb, kuid puhangud jäävad maksimaalselt 9…11 m/s piiresse. Soojakraade on öösel tugevneva tuule tõttu üle 10°C, päeval tõuseb maksimaalselt 21°C kraadini.

Ka järgnev nädalavahetus tuleb kõrgrõhkkonna tiiva all kuiv, näeb ka päikest. Eksleb ringi pilvelaamu, kuid sadu neist tulla ei tohiks. Soojakraade lisandub ja päeviti tõusevad termomeetrinäidud juba 21…23°C juurde, kuid seda vaid rannikust eemal.