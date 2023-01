Naaditeatril esietendub Ermo Mäeotsa lavastatud „Maniakk“

Reedel täidab Kärdla kultuurimaja lava Hiiu Naaditeatri uus lavastus. Ermo Mäeotsa jaoks on see üldse esimene kord olla lavastaja.

Kunagi ülikooli ajal Rudolf Allaberdi käe all lavastamist õppinud Mäeots ütleb, et pole seda tööd pärast kooli kordagi teinud. Just Allaberdi näpu­näited on talle Naaditeatri jaoks valitud Leedu autori Kazis Saja „Maniaki“ lavastamisel toeks olnud. Need ja trupp ise. Enamus Hiiu Naaditeatri näitlejaid on suure lavakogemuse ja pagasiga ning nende nõuanded ja mõtted on Mäeotsale tema sõnul suureks abiks olnud. Pakkumisega, tulla trupi uueks lavastajaks, lähenes talle Õie Laksberg, kes ise tegutseb trupis näitlejana. Mäeots ütleb, et pelgas pikalt, kas saab hakkama, seda enam, et eelmised lavastajad on olnud nii tuntud ja tunnustatud. „Eks teatav võbelus on jätkuvalt hinges, aga ju edevus sai võitu,“ nendib ta.

Repertuaarivaliku kohta ütleb Mäeots, et see on ühe vana tuttava soovitus. Loomingu Raamatukogu sarjas 1973. aastal ilmunud näidend tundus lugedes vägagi ajakohane. Õie Laksberg leiab, et lugu iseloomustab praeguse aja mõtlematut ja süvenemata otsuste tegemist, kus võimu on inimestel mõnikord rohkem kui mõistust. Teine trupi näitleja, Taavi Sadul ütleb samuti, et leiab end seda tükki tehes praegu maailmas toimuvaga paralleele tõmbamas. „Eks ta on selline tragikoomiline lugu meie hirmudest, muredest, ihadest ja dogmadest, mis kriitilises situatsioonis ja ahistavas keskkonnas teravalt esile kerkivad,“ ütleb lavastaja.