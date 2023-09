LAUREAAT | Hiiu Naaditeater sai festivalilt kõrge tunnustuse

Haapsalus toimunud “Provintsiteatrite päeval” teenis Hiiu Naaditeatri lavastus “Maniakk” laureaaditiitli.

Žürii tunnustas sellega selget ja ladusat esitust ning hästitoimivat dialoogi, näitlejatööd, kokkumängu ning samuti lavakujundust.

Lavastaja Ermo Mäeots märkis, et tõesti on hea teha tööd trupiga, kel on nii suur kogemustepagas ja soov koos luua. Lavastaja jaoks oli see Naaditeatris esimene lavastus.

Lisaks sai Hiiu Naaditeatri näitleja Taavi Sadul ka parima meesnäitleja tunnustuse. Teise laureaaditiitli pälvis “SEE Teater” Läänemaalt ja peapreemia Saaremaa “Thule Teater”. Kokku osales festivalil kümme teatritruppi Saaremaalt, Hiiumaalt, Läänemaalt, Raplamaalt ja Pärnumaalt.

Järgmine provintsiteatrite festival toimub 2024. aasta kevadel Hiiumaal, tõenäoliselt Kärdlas.