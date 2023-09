MURE LAHENEB | Vald võtab Suuremõisa kütmise kiirkorras üle

Suuremõisa lossi, Hiiumaa ametikooli õpilaskodu ja kortermajade kütmise võtab vald üle seniselt operaatorilt, kes annab varad kaheks aastaks tasuta kasutada.

Veel augusti algul olid nii konkurentsiamet kui Hiiumaa vallavalitsus seisukohal, et Suuremõisas peab kaugkütte tagama senine operaator, kuna ta pole lõpetamisest konkurentsiametit 12 kuud ette teavitanud. Kooliaasta alguses pöördusid valla poole Suuremõisa kooli ja Hiiumaa ametikooli direktorid, kes palusid vallal midagi ette võtta, et koolid saaksid kütteperioodil muretult tegutseda. Ühtlasi selgus, et seni teenust osutanud Toomas Remmelkoor on nõus andma oma varad tasuta kasutamiseks ning vallal avaneb võimalus taotleda keskküttesüsteemi uuendamiseks KIKi kaudu raha. Nüüd käibki vallas kibekiire töö selle nimel, et kütmine üle võtta.