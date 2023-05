Alles hiljuti kuulis üks kolleeg ühe Hiiumaa kaupluse parklas ema-lapse dialoogi.

Laps küsis emalt, kas auto uksed on lahti? Mille peale ema ütles, et need on ju alati lahti. Nali naljaks, aga just selline kuvand Hiiumaal on. Siin on turvaline ja ei peagi uksi lukustama. Viimasel ajal on politsei siiski hakanud sõnu peale lugema, et oma vara kaitsmiseks on kõige lihtsam viis see luku taha panna.