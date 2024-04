Saare suuremates lasteaedades levivad tuulerõuged, väiksemad on haigusest puutumata jäänud.

Tuulerõuged on viimastel kuudel levinud kiiresti, kuid pereõe arvates on tegemist selle haiguse tavalise hooajaga. Siiski tasub lapsi tähelepanelikult jälgida ja esimeste sümptomite ilmnedes kohe koju jätta.

Kärdla lasteaia juhataja Tiina Hinno ütles, et neil lasteaias on tuulerõugetesse haigestumisi ette tulnud. Paar last, kellel peale päevaund tuulerõugetäpid peale tulid, on tulnud ka lasteaiast koju saata.

Esimene selline juhtum oli neil juba veebruaris ja haigus levib Hinno sõnul kulutulena.

„Kui üks lastest on kodus tõbine ja teine lasteaeda tuuakse, siis ta ise ei pruugi haige olla, aga kannab nakkust edasi,“ viitas ta haiguse pikale peiteajale. „Nii ta jagab nakkust lihtsalt rõõmsalt edasi ja järjepannu neid kukub.“

Kui palju tuulerõugetesse haigestunuid lasteaialaste seas on, seda juhataja ei tea. „Tänapäeval ei ole lapsevanemal kohustust seda informatsiooni lasteaiale jagada,“ selgitas ta, et lapsevanemad neile otseselt teada ei anna, mille pärast laps lasteaiast puudub.

Hinno mõistab, et ühe haige lapsega on lihtsam kodus olla, aga kui teine tuuakse lasteaeda, levib haigus seal edasi. Täpselt sama lugu on teiste viirushaigustega, mis praegu samuti levimas.