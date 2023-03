Mis ühele tavaline, see teisele eriline ehk tule näita oma sauna

Tänavuse sauna-aasta ühe tähtsündmuse, Hiiumaa suure saunapäeva korraldajad soovivad näidata saunakultuuri erinevaid külgi ning seda, kuidas saun võib olla loomulik ja müstiline ühekorraga.

Jaana Lepamaa ja Ly Johansen teavad, et Hiiumaa majutuskohtade peale kokku on Hiiumaal vähemalt seitsekümmend sauna, neile lisaks kodused saunad. “Me võtame seda natuke iseenesestmõistetavalt, et igas majutuskohas on saun ja see ei ole justkui reklaamiartikkel, aga vabalt võiks olla,” räägib Ly, julgustades kõiki saunaomanikke saunapäeval rinda ette lööma. “Mõnikord on see, mis sinu meelest tavaline, väga eriline,” ütleb ta ja räägib loo, kuidas on kohanud noori, kes ei tea enam, et suitsusaun on saun, kus puudub korsten. Mõne jaoks veel iseenesestmõistetav, on teise jaoks juba täitsa tundmatu, näeb ka Jaana.