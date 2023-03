Minister Sikkut: kasumlikkus ei saa olla esikohal

Transpordiameti juhi Priit Sauki välja­ütlemised saartevaheliste lennu- ja laevaühenduste kohta pälvisid avalikkuse hukkamõistu. Hiiumaa lennuliini riigi raha kuritarvitamiseks nimetanud Sauk sai kriitikat ka tema haldusala ministrilt Riina Sikkutilt, kelle sõnul oli tipu sõnavõtt kahetsusväärne ja ekslik.

„Sellist – kahjuks väga Tallinna-keskset – vaadet on varemgi kokkuhoiu argumendiga üritatud avalikkusele maha müüa,“ märkis Sikkut. „Tegelikult peab aga kaasaegne riik seisma selle eest, et saartega oleks tagatud tihe ühenduvus nii parvlaeva kui lennukiga – ka siis, kui reisijate arv on mingil perioodil madalam.“

Sikkuti sõnul võibki Tallinnas ununeda asjaolu, et saarte elanikud peavad kogu oma elu just laeva- ja lennugraafiku järgi sättima. „Kaugemate piirkondade ühenduvuses tuleb esikohale seada just regionaalpoliitika, mitte kasumlikkus,“ kinnitas minister, et kärpeid plaanis pole.

Priit Sauk selgitas lisaks ERR-le,

et erinevate transpordiliikide lepingute ja kohustuste täitmiseks on Transpordiametil puudu 20 mil-

jonit eurot. Ta pakkus välja ühe võimalusena, et Hiiumaa ja Saare­maa liini võiks teenindada vastavalt graafikule üks ja sama lennuk. Hetkel on mõlemal liinil oma vedaja. Sauk märkis ka seda, et juba praegu on omavalitsustega alustatud arutelusid uute hangete teemal ja seetõttu võetaksegi tema sõnumit kriitiliselt. Tema rääkivat vaid faktidest.