UUS HANGE | Ministeerium plaanib varsti lennupiletite hinda tõsta

Märtsist Tallinn-Kärdla liinile tuleva uue vedaja puhul kehtivad esialgu veel senised hinnad, kuid üsna pea on oodata pisukest hinnatõusu.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on ette valmistamas määrust, millega tõstetakse piletite hinda siseriiklikel lennuliinidel. Ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ütles, et vastav määruse kavand läheb eeldatavalt märtsiks eelnõude infosüsteemi, et saarte kohalikud omavalitsused saaks selle kohta oma arvamuse esitada.

Lennupiletite hinnatõusu vajadusest ja plaanist on avalikkuses räägitud juba varem. Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja on piletihinna tõstmise plaanist teadlik: „Kui tõus ei ole hüppeline, siis arvan, et see on aktsepteeritav.“ Tasuja sõnul võiks pileti hinda muuta tihedamini ja väiksema sammuga, kui et hind jäetakse aastateks samaks ja siis tekib surve teha suurem muudatus korraga.