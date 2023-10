Millise jõulukingiga üllatada tänavu oma kallist meest?

Multimeeter. Multimeeter on kasulik tarvik vahelduv- ja alalisvoolu mõõtmiseks. Samuti saab sellega mõõta takistust kui ka alalisvoolu voolukiirust. Multimeeter on kasulik kõikidele, kellel on vaja mõõta elektrilisi omadusi.

Muud vajalikud vahendid. Kuna tööriistasid on palju ja mitmeid ei pruugi ise teadagi, tasub küsida oma meestuttava käest täpsemalt, milliseid ta vajab. Nii saab kinkida just need asjad, mis tal on puudu.