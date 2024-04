SÕRULE WAMBOLALE KÜLLA! | Miinitõrjeoperatsiooniga näidatakse NATO muskleid

Miinitõrjeoperatsioonil Open Spirit 24 osaleb neliteist Eesti ja liitlasriikide sõjalaeva, et leida ja teha kahjutuks Eesti vetes asuvaid lõhkekehi, mida arvatakse olevat üle 50 000. Miinituukrite baaslaager asub Sõru sadamas, kus täna toimub ka avalikkusele operatsiooni tutvustav üritus.

Juba paar nädalat on näha, kuidas Sõrule tuuakse konteinerid ning sadamas seisab mereväe miiniveeskaja EML Wambola.

Hiiu Lehe taskuhäälingus Köik Jütud rääkis Open Spirit 24 sihtgrupi ülem kaptenleitnant Ott Laanemets, et lisaks miinidele on merepõhjas kõikvõimalikku muud lõhkeainet, mille kogust tegelikult ei teagi. Lõhkekehi leidub vees mõlemast ilmasõjast. Kogu Läänemeres arvatakse olevat veestatud alates 1848. aastast kokku 180 000 meremiini. Eestis on miine enim Soome lahes.