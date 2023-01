Mihelsoni artikkel nomineeriti Bonnieri preemiale

Tänavuse Bonnieri preemia üks nominente on Hiiumaalt sirgunud Õhtulehe ajakirjaniku Helen Mihelsoni mullu 21. veebruaril ilmunud artikkel „Ela nagu Repinski: rahvasaadik laseb hüvitada üürikorterit, kus ta ise ei elagi“.

Nominatsiooni pälvisid Õhtulehes ja Eesti Ekspressis veebruarist aprillini ilmunud artiklid Riigikogu kriminaalsetest kuluhüvitistest, mis viisid kahe uurimiseni. Nende lugude autorid on Helen Mihelson ja Risto Berendson Õhtulehest ning Urmas Jaagant ja Joosep Tiks Eesti Ekspressist.

Bonnieri preemiale kandideeris kokku 16 tööd. Rootsi meediakontserni Bonnier ja ajalehe Äripäev välja antava uuriva ajakirjanduse auhinna suurus on 7500 eurot.

Võitja avalikustatakse 17. veebruaril Tallinnas Telliskivis Erinevate Tubade Klubis peetaval pressipeol.

2021. aastal pälvis Helen Mihelson Bonnieri preemia koos kolleegide, aja­kirjanike Stass Kuznetsovi, Risto Berendsoni ja Robin Rootsiga artiklitega sellest, kuidas haridus­minister Mailis Reps lasi oma lapsi maksumaksja raha eest sõidutada.