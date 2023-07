Metsvaarikas teab head isegi juustele

Võrratu metsvaarikas, külluslike aromaatsete viljade kandja ning tõelise maitseelamuse pakkuja.

Hoolimata okkalistest vartest, mis siit-sealt kriipse-kraapse nahka süvendavad, on see hullutavalt maitsvate marjadega taim nii vastupandamatu, et väike kriim käsivarrel või jalal tundub seejuures tühine ning pigem ‘’vaeva’’ väärt olevat. Metsikutes oludes kasvanuna on metsvaarika maitse ning aromaatsus veelgi tugevam ning toitainesisaldus rikkalikum kui koduaia kultuursel sõsaral. Arvatakse, et palju vaarikaid tähendab kuiva suve.