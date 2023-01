Merepäästjad tõttasid laevakapteni elu päästma

Kärdla politseijaoskonna merepäästeüksus reageeris laupäeval väljakutsele, mille kohaselt oli 14 meremiili kaugusel Hiiumaa rannikust tabanud traallaeva kaptenit terviserike, mis võis olla eluohtlik.

Kopteril ei olnud võimalik reageerida ning nii tõttasidki väikealusel appi Kärdla merepäästjad.

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul lihtsustas ilus ilm merepäästjate operatiivset tegutsemist.

„Õhutemperatuur oli laupäeval küll miinuses, kuid ilm selge. Hea nähtavus oli merepäästjatele suureks abiks,“ tõdes Raudsepp ja lisas, et jääoludki olid laupäeval õnneks sellised, et politseinikud said lahtise alusega kohe Kärdla sadamast teele minna. Jaanuarikuus ei pruugi tema sõnul see alati õnnestuda.

Aja võitmiseks liikus laev politsei alusele vastu ning abivajaja anti merepäästjatele üle. Alates merepäästjate teele asumisest tunni aja pärast anti kapten sadamas oodanud kiirabibrigaadile üle.

Samal päeval toimetati kapten Hiiumaalt edasi ravile Tallinnasse.