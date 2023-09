MEIE MEES AAFRIKAS | Steven Linkov on õppima hindama hindamatut

Steven Linkov (43) teeb kontoritööd. Korraldab asju, ajab pabereid, helistab, saadab meile, käib kohtumistel ja teeb kõike muud, mis kuulub ühe juhiabi igapäevatöö hulka. Ainult, et tema teeb seda keset Sahara kõrbe ja ÜRO kõige ohtlikuma missiooni MINUSMA raames Malis, Timbuktus.

Ühtekokku on ÜRO kaudu praegu Malis 15 000 inimest. Umbes 700 neist rahvusvahelised tsiviilisikud, kes täidavad missiooni korralduslikke rolle, mis seotud inimeste juhtimise, toetustegevuse, õiguslike protseduuride ja kõige muuga. Ülejäänud on rahuvalvajad. Üks neist seitsmesajast on ka Steven, kelle ametinimetus kõlaks tõlkes umbes nii: Lääne sektori kontorijuhi abi.