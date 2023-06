Margus Tabor: Suuremõisa tundus nagu Hiiumaa ainus suur ja uhke asi

Hiiumaal kasvanud näitleja Margus Tabor on oma koduküla patrioot. Suuremõisa on tema meelest olnud ikka üks Hiiumaa kõige suursugusemaid kohti. Nüüd ehitab ta omale kodu küll Soonlepas.

Marguse Soonlepa hoovi peal on veel ehitussegadus, aga maja on valmis. Ta räägib, kui väga on tal ehitajaga vedanud – töö tehti kiirelt, korralikult ja maitsekalt. Õues naksub elektrikarjus ja aia taga avaneb avar vaade kadakatupsudega loopealsele, kus jalutab kaheksa veist. Margus ütleb, et ta on nendega suur sõber. Teab kõiki nimepidi ning paitab ja sügab neid julgelt sarvede vahelt. Jõuludel oli üks neist vasikad saanud ning siis oli tal kodu kõrval täitsa oma jõulusõim nelja vasikaga heinapadjal. Lisaks veistele jookseb hoovi peal ringi must šoti tõugu koer Krässik.