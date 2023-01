„Maniakk“ ja Mäeots tõid Kärdla kultuurimaja saali pilgeni täis

Naaditeatri värske lavastus „Maniakk“ ja uus lavastaja Ermo Mäeots tõid esietenduseks Kärdla kultuurikeskuse saali nii täis, et lisaks tulid tuua kõik varutoolid.

Kultuurikeskuse töötajad lugesid eile hommikul veel pileteid kokku, aga saali lisatoolide järgi hindas juhataja Aivi Telvik vaatajate arvuks 200.

Kui tavaliselt on saalis 156 kohta ja mandrilt toodud teatritükkide ajal on mõned kohad ikka vabad, siis seekord tuli majapealt suur hulk toole lisaks tuua. Keskuse enda töötajad aga vaatasid etendust saali tagaseinas olevast luugist, sest saali sisse tõesti enam ei mahtunud.

„Süda loomulikult rõõmustab väga-väga, et omasid väärtustatakse,“ ütles Telvik. Tema sõnul oli etendus hästi elav ja hoogne, dekoratsioonid toredad ja näitlejad mängisid oma rollid hästi välja nagu tõelised profid. Ka lavatüki sisu oli huvitav, paeluvalt kriminaalne, publik sai naerda ja lõpp oli kiire ja ootamatugi.

„Hästi tore, et etenduses oli nii palju osa­täitjaid, tervelt üheksa,“ rõõmustas Telvik. Külalis­teatrites on tema sõnul näitlejaid tavaliselt maksimaalselt kolm.