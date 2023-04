Mälestuste kogumine jäädvustab jäätee

Hiiumaa jääteid ei ole olnud üle kümne aasta. Kas neid kunagi veel rajatakse, seda ei tea, vähemasti mitte niipea. Nagu ütleb jääteemeister Raivo Kibuspuu, seda määravad kliima, raha ja parvlaevade hea areng. Kuid nagu ikka, elavad kaduvad asjad edasi mälestustes ja lugudes

Eesti Maaülikool koostöös Hiiumaa Muuseumiga osaleb üle-euroopalises programmis, kus uuritakse loodusväärtuste kestmist lugudes ja legendides ehk vaimses kultuuripärandis. Jäätee kõrval on seal vaatluse all näiteks Šotimaa kiviaedadega väikepõllud ja Tšehhi keskaegsed kalatiigid. Koostööprojekt nimega CULTIVATE alustas jäätee lugude ja fotode jäädvustamist eelmisel aastal. Aitäh kõigile, kes on oma mälestusi juba jaganud. Siin on väike väljavõte kaunitest ja dramaatilistest jäätee-lugudest.