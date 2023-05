Majanduse poolelt vaadates pole Hiiumaa mitte saar, vaid poolsaar

Mis on saar? Ma ei mõtle siinkohal lihtsalt maatükki meres, vaid saart kui sotsiaalmajanduslikku tervikut. Pakun, et saart, nagu iga teist selgelt piiritletud süsteemi iseloomustab aine, energia ja informatsiooni suhteline eraldatus väliskeskkonnast. Näiteks kui teave, mida kohapeal luuakse, tekib kiiremini kui teabe juurdevool väljast, kujuneb paikkonnale omane kultuur, sügavam iseolemisetunne. Just seetõttu on paigad, mis on muust maailmast merega või mägedega eraldatud, kuni tänaseni säilitanud suurema kultuurilise identiteedi. Sama lugu on ka majanduse ja ainelise kultuuriga, kui toimetatakse põhiliselt kohaliku ressursi ja energiaallikatega.