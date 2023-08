Madalseiklusrajad: avastamisrõõm ja eneseületus suurematele ning väiksematele

Üks koguperetegevus, mis on tasuta, keset loodust ja kodulähedane, kuid samal ajal põnev, on madalseiklusrada, mis on tõeliselt heaks lahenduseks, et nii ennast kui ka lapsi lausa tundideks mitmekülgselt õues liikumas hoida. Hiiumaal on seikluspargid väravaks puude keskel asuvasse imedemaailma, olles täiuslik segu loodusest ja loovusest – majakaks, mis meelitab lapsed ekraanidest eemale.

Olles ise lapsevanem, saan aina enam aru, kui oluline on olla lastele hea eeskuju. Kui me vaid täiskasvanutena aduks rohkem, millist suurt rolli mängivad meie käitumised ja harjumused lapse arengus ja elus. Tihti, kui kõik kodused tegevused on tehtud ning ei ole ka mahti, et sõita teisele poole saart või oma kodu mugavusstsoonist välja, tundub väga lihtne paigutada laps kas nutiseadme või teleka ette järjekordset multikat vaatama. Nutisõltuvus ümbritseb meid kõiki ja see tundub paratamatusena, kuid Hiiumaal on käimas liikumisaasta ja kogukonnad on teinud suuri ponnistusi, et inspireerida lapsi ja täiskasvanuid tegema aktiivseid tegevusi just õues.