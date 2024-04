Tänavu kevadel katab Maa-amet 20–25 cm piksli suuruste aerofotodega riigi põhjapoolse osa koos väikesaartega Hiiumaast Narvani ning lõunasuunal Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste jooneni. Läänepoolne ala pildistatakse enne puude lehtimist ja idapoolne ala juba lehes puudega.

Eelnevalt alustavad Maa-ameti töötajad pildistatavatel aladel maastikupunktide markeerimist valgete kileruutudega. Markeeringud jäävad mõõdistuslendudel pildile ning neid kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga. Markeeringuks on 60 × 60 cm suurused valged kileruudud, mis paigaldatakse maastikule ja on varustatud sildiga „Aeropildistuse maamärk”. Markeeringuid on ligi 400.