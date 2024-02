Luxemburgi melust soisesse Tahkuna metsa

Mida teha, kui elu suurlinnades, kus kõik on sinu eest valmis ja ära tehtud, su kunstnikuhinge ahistama hakkab? Soeta endale Hiiumaale üks soine maalapp ja raja sinna ratastel eluase.

Peterburis sündinud, 90ndatel Kanadasse Montreali kolinud, kümme aastat Brüsselis ja viimati Luksemburgis elanud Tatiana Parniakova just seda tegigi, soetas endale Tahkunas maalapi ja Kärdlas vana sidemaja, Tallinnasse korteri ning kavatseb lähiajal päriselt Eestisse kolida.

Elades Luksemburgis, igatsesin väga maaelu järele, sellepärast ostsin Hiiumaal selle kinnistu.

Parniakova ütleb, et elu Eestis hakkas talle meeldima. „Elades Luksemburgis, igatsesin väga maaelu järele, sellepärast ostsin Hiiumaal selle kinnistu. Luksemburgis elasin korteris – kõik seal oli valmis ja olemas. Kõik, ka loodus on seal hooldatud, kõik on valmis,“ tõdeb ta, et tal ei olnud seal lihtsalt midagi teha.

Tatiana sündis Leningradis, kuid 90ndatel lahkusid nad Kanadasse ja juba 32 aastat ei ela ta enam Venemaal. „Tänu sellele ei osale ükski meie meestest selles vastutustundetus segaduses,“ peab Tatiana silmas Venemaa sõda Ukrainas. Sõda ta otsesõnu sõjaks ei nimeta, ütleb „bardakk“.