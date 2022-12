Lugu Hiiumaa kõige töökamast hiirest

Toidukott kõrvalhoones oli kahtlaselt kõhnaks jäänud. Konservid ja purgid olid alles, aga miskipärast oli kotis päris mitu tühja makaronipakki. Kirusin oma laiskust, et ei olnud suvekodu kriisivarusid hermeetilistesse purkidesse sulgenud. Küllap on see talvine hiiremure kõigile suvehiidlastele tuttav. Aga pilt, mis lähemal uurimisel avanes, üllatas siiski võrreldes paari varasema korraga, mil hiired mu majas või kõrvalhoones omale talvekorteri sisse seadnud olid.