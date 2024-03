345 LOOMAPIDAJAT | Loomakasvatuseks saab veel otsetoetusi küsida

2. märtsil algas PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt ja kuu ajaga on umbes pooled Hiiumaa loomakasvatajad toetuse taotluse juba esitanud.

PRIA andmetel on Hiiumaal 345 loomapidajat, neist eraisikuid 156 ja ettevõtteid 189. Eraisikute seas on naised-mehed täpselt pooleks, 78 naist ja 78 meest. Ettevõtjate seas on rohkem füüsilisest isikust ettevõtjaid, 108, äriühinguid on 81.

Loomapidajate hoole all oli eilse seisuga 4662 veist, 2374 lammast, 925 mesilasperet, 134 kitse ja 1 kodusiga.