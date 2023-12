LOOL LÕPP | Omanik viis moodulhotellid Hiiumaalt minema

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast läinud. Kui algselt oli nii sihtasutuse kui ettevõtja soov, et hotelliteenuse pakkumisega jätkataks Kärdlas, siis nüüd ütles Kallas, et tema andmetel viiakse konteinerid Hiiumaalt ära.

„Kahjuks läks nii, et ettevõtja otsustas keskkonda vahetada,“ ütles Kallas, et vahepeal jutuks olnud asukoht sadama lähistel ettevõtjale ei sobinud.