Looduse märgid elavad metsas

Ilmatargad ennustavad talve tulekut erinevalt: kes vaatab sipelgapesi, kes jälgib kuuse­okaste langemist, kes otsib märke metssea põrna pealt.

See kõik on tõsi, kui oskad märkide järgi ilma ette ennustada. Ka mul oli mullu metsas õnne, kui nägin märke, mis lubasid kuiva suve.

Liikusin mööda traktori välja­veo kraavi, mis oli juba kuivaks jäänud, ja järsku märkasin kraavi­põhjas imelikku liikumist. Mulle hüppasid vastu väikesed konnapojad, keda oli tublisti üle tuhande. Astusin kõrvale, et nende liikumist mitte segada.

Kui olin jõudnud kruusateeni, silmasin metsaservas suurt veekogu – tiiki – ja sinna need konna­pojad suundusid, et ellu jääda, sest metsakraavid olid kõik juba kuivaks jäänud.

Tavaliselt näeme kevadeti üle tee kudema minevaid konni, keda püüame ka autorataste alt päästa, aga need väikesed rändurid olid kindlaks looduse märgiks, et tuleb kuiv ja põuane suvi. Nii see mullu ka oli.

Huvitav oleks teada, kas keegi veel metsas liikudes midagi taolist on märganud. Mulle võib helistada telefonil 5558 4905.

Tulemas on kevadine lindude ränne ning siis algab suur lugemine ja liikide määramine.