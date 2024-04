LINNUD TEEVAD KURJA | Talvekülm hiidlaste orasele halastas, hanelised mitte

Kui Läänemaa põllupidajad kurtsid külmakahjude üle orasepõldudel, siis Hiiumaa orasepõlde nuhtles see loodusnähtus vähemal määral.

Hiiumaa kevadel on aga tavaline nähtus, kui mustav haneliste parv maandub orasepõldu ja kogudes edasilennuks jõudu, jääb tulevasest viljapõllust järele räsitud-mustav mülgas.

Harju talu peremees Toomas Remmelkoor rääkis, et neil on talivilja umbes 95 hektaril.

„Talinisu ja talirukis, talioder ja taliraps taluvad vähem külma,“ selgitas ta ja lisas, et kahte viimast kultuuri ta tänavu ei külvanud. „Kahjustusi tegid vast suuremad sulad rajude vihmadega külmunud põllupinnasele. Vesi kogunes lohkudesse, jäätus ja mingi kahju see tekitas.“ Ta ütles, et nüüd lõpuks on maa sula ja vaatab, kuidas kevad kulgeb. „Selgub, palju vaja pealt väetisega tuge anda ja milline saab olema rändlindude kahju ulatus,“ sõnas Remmelkoor. „Ei neid suuda ohjata, karta on, et läksid maimud, läheb oras ja põldhein järgi. Küll keskkonnaamet teab, mis hea,” märkis talupidaja.