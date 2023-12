Lindude toitmisel tuleb põhitõdesid järgida

Talv on käes ja kui hoolimata kummitavast hinnatõusust on endal kõht täis ja tuba soe, võib tekkida tahtmine aastaringselt õues elavaid linde kuidagi aidata. Lindude toidumajad on aedades väga levinud, nii et on paras hetk põhitõed meelde tuletada.

Veelinde ei tohi toita

Esimene ja kõige tähtsam tarkus on see, et veelinde toita ei tohi. Aialindudele söögimajade ülespanemisele on teadlased leidnud poolt ja vastuargumente, kuid veelindude lisatoitmise ohtlikkuses lindude jaoks on spetsialistid ühel meelel. Kuni vesi on lahti, leiavad linnud endale ise piisavalt süüa ja kui vesi jäätub, on nende jaoks õige aeg mujale lennata.