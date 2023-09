LILLEILU | Maailmakuulus meisterflorist vaimustus Hiiumaa ametikoolist

Poola florist Iza Tkazcyk koolitas Hiiumaa ametikoolis kaks päeva floriste ja floristiõpilasi. Kõige kaugemalt tuldi kohale Räpina aianduskoolist.

Iza Tkazcyk on suurema osa oma elust olnud sisekujundaja, kuid alates 2015. aastast ka meisterfloristi tiitliga lilleseadja. Hiiumaa ametikooli juhtõpetaja, samuti meisterflorist Hebe-Kai Kann, ütles, et Iza on floristide ringkonnas väga tuntud. Seda kinnitasid ka kursusel osalejad, kellest paljud juba aastaid olnud ühed Iza ühismeedia konto 45 000 jälgijaid Instagramis. Seepärast tundus kunstniku Hiiumaale tulek nii tähelepanuväärne.