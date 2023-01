Kui Hiiumaa haiglas sündis mullu vaid 39 last, siis rahvastiku­registrisse kanti ligi kaks korda enam, 62 vastsündinud hiidlast – suur osa neist kaob lasteaia, hiljemalt kooli­ajaks.

Hiiumaa valla perekonnaseisutoimingute ja personalispetsialist Riina Lilleõis ütles, et erinevus tuleb sellest, et ülejäänud lapsed sündisid mujal haiglates. “Kui lapse ema on Hiiumaa elanikeregistris, tuleb laps ka meie registrisse,” selgitas Lilleõis.