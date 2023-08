LESTAFEST | Lestapüügi võistlusele võib tekkida konkurent

Lestafesti raames toimunud lestapüügi võistlusel päästeti võrkudest nii palju siiga, et tekkis mõte korraldada ka Siiafest.

Traditsioonilise Lestafesti üheks tähelepanu keskpunktiks Kõrgessaares on ikka olnud lestapüügi võistlus, mille sel korral võitis meeskond nimega Kot Majak (Lauri Teidla, Tiit Jõgi, Jorven Kurba), kes püüdis 540 lesta 320 võrgumeetriga. “Korralik tulemus,” hindas kohtunik Tuuli Tammla. Üldse võib tema sõnul lestapüügi võistluse tulemuste põhjal öelda, et lesta meres on. Teise koha võitis perekond, kes koondunud tiimi Paksud Lestad (Janos Rappu, Andri Rappu, Merilin Tikerber ja Meribel Rappu) ja püüdis 200 võrgumeetriga 155 lesta. Kolmanda koha pälvisid vennad meeskonnas Hallhülged (Jürgen Pik ja Silver Pik), kelle lõpptulemuseks jäi 48 lesta 100 võrgumeetris.