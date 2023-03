Lennuaegu muudetakse 15 minutit

Alates 26. märtsist hakkavad Tallinna-suunalised lennud Kärdlast väljuma 15 minutit hiljem, kuna lennukiga seotud protseduurid võtavad suurema lennuki puhul kauem aega ning see tõi kaasa hilinemisi. Uued väljumisajad on seega argipäeva hommikutel kell 8.30, õhtuti 18.00 ja laupäeval 10.15.

Argipäevane hommikune välja­lend Tallinnast hakkab samuti olema 15 minutit hiljem ehk 7.30. Õhtune lend väljub kell 17 ja laupäevane kell 9.15

Lennugraafiku muutumise tõttu on Kärdla lennujaama bussi 6241 uus väljumisaeg Keskväljakult 7.40 argipäeviti. Uued ajad võimaldavad ka paremini jõuda lennukile teistest Hiiumaa piirkondadest bussiga tulijatel.