Laste teadusklubi alustab taas

Paar aastat viiruse tõttu vähem aktiivne olnud laste teadusklubi Palade loodushariduskeskuses alustab Karin Poola sõnul uut hooaega koos tärkava loodusega. „Kindlasti saame kokku ka suvel ja jätkame sügisel,“ rääkis ta, kuidas kohtuda on edaspidi plaanis kord kuus. Klubis tehakse lihtsamaid katseid ja matkatakse looduses. Poola sõnul on kokkusaamiste eesmärk õppida uurima, analüüsima ja järeldusi tegema ning hakata mõistma, miks on vaja ümbritsevat keskkonda hoida. „Lisaks soovime äratada huvi loodusainete vastu juba varases eas ning vahetu kogemus mängib siin teoreetiliste teadmiste kõrval tähtsat rolli,“ ütles Poola. Esimene uue hooaja kohtumine on kavas

21. märtsil. Osalemissoovist palutakse eelnevalt teada anda meili­aadressil paladelhk@gmail.com