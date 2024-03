Laskespordihuvilisi tuleb aina juurde

Veebruari lõpus peeti seeniorite Eesti meistrivõistlused laskmises teist aastat järjest Käinas, mis näitab, et Hiiumaa laskespordientusiaste hinnatakse ja usaldatakse. Kohalik laskmiselu elab samuti aktiivses rütmis.

„See tähendab, et meil on vastavad tingimused võistluse läbiviimiseks,“ rääkis Aimar Hansen. „Tiir on läinud atraktiivsemaks, oleme saanud elektroonilisi radu juurde,“ ütles Hansen. Ta lisas, et võistlusega võib igati rahule jääda, sest mandriltki oli palju osalejaid. Hansen lisas, et lasti ka mitu isiklikku rekordit. „Võistlusel osalejate tagasiside oli samuti positiivne!“

Võistlejaid üle Eesti

Püssilaskmises saavutas meeste hulgas, kelle vanus 55–60 aastat, esikoha Andres Hunt Põlvast 390,2 silmaga. Järgnesid hiidlased Kalmar Tikerpuu 372,5 silmaga ja Aare-Villu Kattel 308,8 silmaga.

Järgmises vanusegrupis, 65–75 aastased mehed, oli täpsem Ain Muru Männikult 391,8 silmaga, järgnesid Gerry Saarep Männikult 379,9 silma ja hiidlane Valeri Tamme 353,3 silmaga.

Naistest oli püssilaskmises täpsem Liivi Erm Kaiust 393,8 silmaga. Järgnesid Katre Kröönstörm Männikult 367,4 silmaga ja hiidlane Annika Koppel 358,5 silmaga. Naistest neljas ja viies olid oma saare laskjad Liivi Hansen 348,5 ja Riina Tikerpuu 309,8 silma.