Lambad on siin ja lambad on seal

Kolmapäeval avas ema ja poja, Erika ja Tambet Pedaku tandem Kärdla keskväljaku ääres kahes näitusesaalis kaks näitust, mis mõlemad pühendatud ürgsele kihnu maa­lambale.

Kärdla kultuurikeskuse näituse­ruumis rippuvas „Made in Saaremaas“ on Erika ja Tambet ühendanud Saaremaal Tambeti talus kasvatatud Kihnu maalamba villa ning suurtööstuste bränditooteid märgviltimise tehnikas. Nagu arvata võib, on tööde kontseptuaalseid kihte vähemalt sama palju kui villa­kihte vilditud töödel. Kui oluline on tänasele tarbijale toote päritolu ja kvaliteet? Kas teadvustatakse masstoodangu ja unikaaleseme olemuslikku erinevust? Kui suur peab olema tootesilt tekstiga Made in…, et kõik ausalt ära mahuks? Kusjuures bränditoodete tootesildid on suures osas nähtavale jäetud, et igaüks saaks veenduda riideesemete tegelikus päritolus, mida heaoluriikide tuntud kaubamärgi all turustatakse.

Nelja Nurga Galeriisse üles pandud näitus „Põhjala siid“ on kombinatsioon samade autorite, Erika ja Tambeti, töödest. Mõned valmistatud ühiselt, mõned eraldi. Autorid ise arvavad, et pole patt nimetada põlistõugu Kihnu maalamba villa hellitavalt Põhjala siidiks. Põhjamaade ürglambad on karmides oludes kohanedes saanud endale kahekihilise, pehme alus- ja karmi pealiskihiga kaitsva kasuka, mis on erakordselt hea materjal märg­viltimiseks. On nii naturaalseid toone mustast valgeni kui ka taimedega värvitut. Näiteks „Üks õun päevas“ sai värvitud rabarberil­ehtede ja teise tõmmisega nurmenukust. Tambet jällegi on kasutanud oma töödes laserlõikust.