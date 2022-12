Lahkus ettevõtja Mati Nurs (15.07.1943 – 25.12.2022)

Pühapäeval lahkus 79. eluaastal raske haiguse järel nimekas Hiiumaa ettevõtja ja ühiskonnategelane Mati Nurs. Tema näol kaotas Hiiumaa ühe mõjukama mehe, kes läbi aegade olnud juhtivatel kohtadel ja saare eluolu suunanud.

Tänavu aasta algul pälvis Mati Nurs EY Aasta Ettevõtja elutööpreemia.

Vabariigi President on Mati Nursi teeneid tunnustanud Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Mati Nurs oli Hiiumaa suurima tööandja, pereettevõtte M ja P Nurst asutaja ja juhataja, viimasel ajal firma nõukogu esimees.

Mati Nurs ise on öelnud, et 1991. aasta lõpus asutatud pereettevõte on tema elutöö.

Nursi tähelend sai alguse juba aastaid varem, kui ta juhtis kohalikku KEKi ja edukalt. Ühiskondlikult tegev oli ta mitmes valdkonnas. Aastaid kuulus ta Hiiumaa Tarbijate ühistu nõukogusse, samuti Hiiumaa ettevõtjate liidu liige.

Mati Nurs oli konkursi Hiiumaa aasta isa patroon ja teda ennastki tunnustati selle austava tiitliga.

Äsja trükist ilmunud teoses „AEG. Teekond nimega mees“ saab sõna ka Mati Nurs. „Korda läheb see, kui midagi korda läheb,“ on selle lehekülgedel kirjas tema elukreedo.

Mati Nurs suutis korda saata väga palju, tema sõnad ja teod elavad edasi meie mälestustes.

Hiiu Leht avaldab sügavat kaastunnet Mati Nursi lähedastele.

Vaata ka videot Mati Nursis, kui Eesti Aasta Ettevõtja 2022 laureaadist