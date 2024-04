Kärdla Kultuurikeskuse hoone seisukord ja vallarahva kasvavad vajadused on olnud jutuks juba paarikümne aasta jooksul. 3. aprillil olid aktiivsed vallakodanikud ja ehitusametnikud Kärdla raamatukogus arvamusrännakul, kus arutleti hoone tuleviku üle.

Kultuurimaja juhataja Aivi Telvik rääkis, et mõne viimase aasta jooksul on läbi viidud maja tehnilise seisukorra audit ja koostatud huvirühmade vajaduste ülevaade. Maja on kehvas seisundis, väga energiakulukas ja laguneb igalt poolt.