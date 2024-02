KÜSITLUS | Mis Sulle Hiiumaal kõige rohkem meeldib?

Ellen: Vaikus ja rahu meeldib eelkõige. Ja siis sõbrad on siin. Mulle meeldib lindude vaatlemine. Käin neid kohe pikksilmaga vaatamas ja osalen linnuvaatlusgrupis. Suvel käin ujumas Piibuninal, sest elan Kassaris.

Renee: Meeldib väike kogukond, omad inimesed ja rahulik elu. Käin tööl ja uni on hea. Töö on õnneks liikuv, ei pea üleliia spordile aega kulutama.

Raigo: Rahu, vaikus ja turvalisus meeldib kõige enam. Suvel käin ujumas, igal laupäeval või pühapäeval saunas ja külma vee all. Kinos käin harva, aga käin.

Erik: Meeldib, et siin on rahulik ja turvaline elu, inimesed on sõbralikud. Ma mängin pilli juba mitukümmend aastat – see ongi hobi. Siin võib võtmed rahulikult väljapoole jätta. Hiiumaal võtavad kõik asjaajamised tund ja viisteist minutit kauem aega, kuigi järjekordasid ei ole. Ma olen tegelikult oma asjaajamised kõik netti üle viinud.

Arvo: Kõige rohkem meeldib mulle Kärdla vesi. Suvel vaatan niisama ringi ja puhkan. Hiiumaale sai tuldud mitukümmend aastat tagasi, see oli kaalutletud otsus, siit ei lähe kuhugile.

Tõnu: Meeldib meri, rannakarjamaad, ilus loodus. Rahu ja vaikus on siin. Siia oleme sündinud, vanaisa talu veel Vabadussõjast saadud, ei siit liigu kuskile.

Kaido: Meeldib rahu, kodutunne, ilus loodus, mets, meri. Saab kalal käia. Hea on mere ääres jalutada. Meil on väga hea uus spordikeskus, mugav ja kõik on olemas.