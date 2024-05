KUSEGA AJALOO HEAKS | Liitri kuse eest saab tasuta muuseumipileti

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite kaupa uriini.

Hiiumaa Muuseumi Pika Maja taga on varjulises kohas ämber, kuhu meesterahvad saavad käia põit tühjendamas. Muuseumi direktor Kauri Kiivramees kinnitas, et kui vaja asjale minna, siis läheb ta õue, mitte tualettruumi. Ikka hea eesmärgi nimel.

Muuseumi peavarahoidja Kadri Kuusk rääkis, et muuseumi töötajatele ja tuttavatele on jagatud kümneliitriseid ämbreid, et ikka tarviline vedelik kokku koguda. Mõnes kodus olevat ämber juba teisel ringil.