Kunstnikud hakkavad töötama Hiiumaa toidukultuuriga

Vanas Kärdla kordonimajas asuvas kunstiresidentuuri keskuses Kordon alustab augustis uus kunstiresidentuur, mille käigus õpivad kunstnikud kahe aasta jooksul tundma kohalikku toidukultuuri ning otsivad läbi kunsti lahendusi, kuidas toidutraditsioone kaasaegses maailmas elusana hoida.

Äsja lõppes poolteist kuud kestnud avalik konkurss, kuhu esitati üle kuuekümne taotluse nii individuaalselt tegutsevatelt kunstnikelt kui kunstnike duodelt. “Taotluste tase oli keskeltläbi väga kõrge,” ütles üks Kordoni asutajatest ja kuraator Ann-Mirjam Vaikla. Tema sõnul on kunstnikud ettevalmistamisel väga tugevat tööd teinud, mis tuleneb tõenäoliselt sellest, et residentuuriprogrammi teemapüstitus on väga spetsiifiline. “Kolmest etapist koosnev residentuur nõuab kunstnikult pühendumist just Hiiumaa kogukondadele, ökosüsteemidele ja traditsioonidele,” selgitas Vaikla.