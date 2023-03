Kunstisaar talvel ka

Möödunud nädalal avati Kärdlas vähemalt kaks kvaliteetset kunstinäitust. Üks Nelja Nurga Galeriis ja teine Pikas Majas. Ursula

Sõber on sisearhitekt, kes esmakordselt väljendab end maali kaudu. Jaak Adamson nimekas maalikunstnik ja õpetaja, kes saanud loomingu eest mainekaid auhindu.

Kunst ja Hiiumaa on ühest küljest iseenesest­mõistetavas seoses. Hiiumaa on kunstnikele inspireeriv. Neile meeldib vaikus ja rahu ja puutumatus ning siin on hea luua. Aga teisest küljest on kunsti tarbijat siin väga vähe. See on ilmselt ka üks põhjus, miks aasta ringi ühel kunstnikul siin elada väga raske võib olla. Väljundit tuleb lõpuks ju ikkagi väljas­pool Hiiumaad otsida.

Aga ometi on kunsti tarbijad siin olemas ja õnneks ei pea nad alati suve ootama, vaid leidub hakkajaid, et mitte öelda, hulle, kes toovad näituseid siia ka siis, kui Hiiumaa magab väljastpoolt vaadates talveund.

Iga Hiiumaa näitus ja näituse avamine, nagu ka paljud muud asjad, mida Hiiumaal tehakse, on imetlust ja külastust väärt juba paljalt selle energia ja hoolimise pärast, mida nii kunstnikud kui ka näituste korraldajad on neisse panustanud.

Piret Eesmaa