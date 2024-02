KUNSTIAASTA | Soonlepa Marguse monoloog: kunst peab vaatajaga suhestuma

Margus istub kodus Soonlepas ja arvab, et igasugu tähistusega aastad on tore ettevõtmine.

Suur maast-laeni aken avab vaate Soonlepa lahele ja metsatukale, kus elavad igasugu loomad, kes aeg-ajalt tulevad vaatama maja ja selle asukat. “Tulevad šotlased, bämbid, mõni jänes jookseb mööda. Väga ilus on,“ kirjeldab ta.

Margus istub laua taha ja jagabki oma mõtteid kultuurist ja kunstist.

“Hea, et kultuurile tähelepanu pööratakse. Nüüd õpetajate streigi valguses peame oma suhtumise kultuuri jälle ümber mõtestama. Arvati ju, et kultuur on selline tilu-lilu. Koroona-aeg, kui kõik olid sunnitud oma koopas olema, näitas, kui suur oli tung välja just kultuurist osa saama, inimene on ju sotsiaalne loom. Küsitakse, et miks lapsi tuleb teatrisse tuua, milleks lastetükke lavastatakse? Aga selleks, et lapsi tuleb harida, et nad õpiksid teatrit vaatama ja siis suurtena tuleksid ise juba teatri juurde.

Ei peagi aru saama