KÜLALUGU | Mitu kihti elu kuningatütre nimega külas

Isabellas, Hiiumaa kõige naiselikuma nimega külas on kivi kivi küljes kinni ja kartulite võtmiseks oleks tegelikult mõistlik dünamiit appi võtta.

Hänni talusse Isabella külas jõuame lumise laupäeva pärastlõunal. Meid võtavad vastu perenaine Kadri Kuusk ja naabertalu peremees Marko Aron. Kahe pere peale on tegelikult kokku seitse last, kellest kohal on pooled. Lastel on lusti küllaga lumeingleid tehes ja Kadri enda poolt 2015. aastal ehitatud Isabella-nimelisest mängumajast liugu lastes. Perekass Mirri hoiab end lumelõbudest targu eemale.

Õdusas taluköögis tuleb jutuks küla kummaline nimi. Kui eestlased tavaliselt püüavad võõrapäraseid nimesid omaks mugandada, siis Isabellaga on juhtunud just vastupidi. Kui Googlesse lüüa sisse kohanimi Isabella, siis lähima sarnase leiad Ameerikas või Lõuna-Aasias. Kadri kinnitab, et kui mandrile minna ja öelda kõva selge häälega, et ta tuleb Hiiumaalt, siis öeldakse rõõmsalt “Oo“, aga kui lisada veel, et Isabellast, siis saad küll kohe tähelepanu osaliseks.

Kuigi Marko räägib, et ta pole algselt Isabella küla mees, selgub siiski, et ta “kutsikakodu“ on pea üle põllu Kurisu külas.