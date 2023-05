Kuivem ilm naaseb

Loodus on veidi niisutust saanud ja ohjad lähevad taas kuiva kõrgrõhkkonna kätte. Ilm on eeloleval nädalavahetusel enamasti selge ja temperatuurinäidud ronivad päev-päevalt ülespoole.

Täna (19.05) on kõrgrõhkkonna kese Eesti kohal. Ilm on selge ja sajuta. Ka tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel on sooja 5…8°C, päeval 13…16°C.

Laupäeval (20.05) jätkub sarnane olukord. Ilm on kõrgrõhkkonna keskmes sajuta ja selge ning tuul nõrk. Sooja on öösel 5…7°C, maapinna lähedal võib sisealadel kerget miinust teha, päeval 14…17°C, kitsal rannikuribal võib mõni kraad madalamaks jääda.

Pühapäeval (21.05) kõrgrõhkkond õige pisut nõrgeneb ja liigub Lõuna-Soome kohale, kuid selle haare on ikka raudne ning meie ilm on selge, sajuta ning nõrga tuulega. Öösel on sooja 6…8°C, maapinna lähedal võib sisealadel kerget miinust teha, päeval tõuseb 17…20 kraadini, kitsal rannikuribal mõni kraad jahedam.

Esmaspäeval (22.05) kõrgrõhkkond eemaldub veelgi. Idakaarest lisandub veidi niiskust, kuid Hiiumaale võib jõuda vaid mõni üksik sajupilv ja sedagi pealelõunasel ajal. Enamasti on ilm aga selge ja kuiv. Idakaare tuul veidi tugevneb, kuid maksimaalsed puhangud jäävad 11…13 m/s, seega ei midagi hullu. Öösel on 9…11°C, päeval 17…20°C, kitsal rannikuribal mõni kraad jahedam.

Teisipäeval (23.05) idapoolne kõrgrõhkkond veidi tugevneb ja hajutab enamuse pilvedest. Pilverünki pealelõunal siiski areneb, kuid suurt sadu nendest tulla ei tohiks, võib mõnes paigus vaid “tolmu kinni võtta”. Tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Öösel on 10…13°C, päeval 17…21°C, kitsal rannikuribal jätkuvalt mõni kraad madalam.

Kolmapäeval näib üle liikuvat külm front ühes vihmasabinatega ja jahedama õhumassiga. Ülejäänud nädal möödub kord kõrg-, siis madalrõhkkonnas ja nii võib ilm kujuneda küllalt vaheldusrikkaks. Öökülma pole aga hetkel näha ja temperatuurid tõusevad päeviti 20°C külje alla.