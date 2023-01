Kuidas valida parim robottolmuimeja?

Robottolmuimeja on võitnud paljude eestlaste südamed ja kui sina oled veel üks neist, kes ei ole robottolmuimeja võlusid veel avastanud, siis nüüd on selleks aeg. Parim robottolmuimeja ei ole mitte ainult hea regulaarseks põrandate puhastamiseks, vaid ka hea abiline, mille abil hoiad aega kokku. Sul aga võib peas mõlkuda küsimus, et milline on siiski parim tolmuimeja, kas selleks on pesev robottolmuimeja või klassikaline robot. Aitame sul valida enda vajadustele ja soovidele vastava robottolmuimeja. Tutvu meie nõuannetega ja leia sobiv toode Hansaposti või Kaup24 valikust.

Parim robottolmuimeja erinevate põrandakatete puhastamiseks

Millisel eesmärgil otsid endale tolmuimejat? Kas sa soovid, et robottolmuimeja puhastaks peamiselt sinu vaipasid või ka kivipõrandat? Kas sa eelistad peamiselt vaipkatte puhastamiseks mõeldud funktsioone või ka märja pesu võimalust, millega eemaldada põrandalt plekid ja tolmu? Sõltuvalt sellest, mida sa ootad ühest tolmuimejast, saad valida endale sobiva. Parim robottolmuimeja on siiski selline, mis teeb ära sinu eest tööd, mida sa ootad. Kuna robottolmuimejaid on väga erinevaid, siis meie alustame klassikalistest mudelitest, mis on hästi sobivad erinevate põrandakatete kuivaks puhastamiseks, lihtsustatult, need mudelid tõmbavad tolmu nii sinu vaibalt kui ka parketilt või kivipõrandalt. Mida kohevamad vaibad sinu kodus on, seda võimsama robottolmuimeja soovitame soetada. Muidu võib seade jääda jänni kõikide sinu vaipkatete puhastamisega. Kui sul on aga peamiselt parkett või kivipõrand ja mõni üksik kõvema poolsem vaip, siis ei pea sa valima kõige võimsamate seadete vahel, mis kuuluvad ka kõrgemasse hinnaklassi.

Seega esimene asi, mida vaadata vaipkatetele mõeldud robottolmuimeja soetamiseks, aga ka kodudes, kus on lemmikloomad, on võimsus. Teine asi, mida silmas pidada just kivi-, parkettpõranda puhul, on mopi funktsioon. Teisisõnu pesev robottolmuimeja, mis lisaks tolmu imemisele teostab ka märgpesu ja vabastab sinu tüütust põrandapesust. Kas pole mitte mugav? Tolmuimejatel on funktsioone väga palju ja just seetõttu on keeruline tuua välja, milline on parim robottolmuimeja, sest inimeste vajadused on erinevad.

Küllaga saame sinu valikut lihtsustada ka järgnevate mõtetega, mida enne robottolmuimeja soetamist mõelda.

Vali automaatse ajakava seadistusega robottolmuimeja, et see seadistada sellisteks aegadeks, kui kedagi ei ole kodus. Mõned seadmed võimaldavad seda teha ka spetsiaalses mobiilirakenduses tänu WIFI mooduli olemasolule.

Arvesta sellega, et ükskõik kui kallis või mitmete funktsioonidega on sinu uus robottolmuimeja, pead sa ikka mõned raskesti ligipääsetavad kohad käsitsi ära puhastama. Juhul, kui sul on kodu, kus on palju erinevaid tasapindu, mööblit ja nurgataguseid, siis seda vähem on seda pinda, kus saab robot toimetada.

Parim robottolmuimeja tõmbab tolmu ära ja peseb sinu põrandad puhtaks. Eelista selliseid tooteid juhul, kui sul on nii vaibad kui ka puhtad põrandad.

Parim robottolmuimeja veebist

Usume, et nüüd on sul juba piisavalt mõtteainet, kuidas valida parim robottolmuimeja. Enne enda ostu sooritamist, tutvu erinevate kaubamärkide toodetega ning võrdle neid. Vali välja selline robottolmuimeja, mis on sinu soovidele vastav ja parima hinna ning kvaliteedi suhtega. Hansaposti kui ka Kaup24 lai tootevalik aitab sul leida endale oma, nii igast hinnaklassist kui ka funktsioonidega robottolmuimeja kui ka teised vajalikud kodumasinad.