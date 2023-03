Kuidas turistid aitavad unikaalset loodus- ja elukeskkonda säilitada

Tänavuse turismihooaja alguses täitub mu teine tööaasta Hiiumaa turismiklastri juhina. See on olnud võimas ja õpetlik teekond, aitäh!

Mida rohkem olen pidanud vastama küsimustele, kellele ja miks neid järjekordi tekitavaid ja randu ummistavaid suvitajaid meil siin vaja on, seda selgemaks olen saanud, missugust turisti ja milleks Hiiumaa vajab.