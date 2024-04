Kuidas on olla õpilane või koolijuht Ameerikas?

Eesti ja USA koolide suurim erinevus avaldus mõtteviisis, et igast õpilasest võib saada liider, vigade tegemist ei ole olemas, on vaid väljakutsed. Eesti koolis oleme pigem alalhoidlikumad ja eksimist pigem soovitakse vältida. Sarnaselt Eestile kasutati aga õpperuume erinevaks otstarbeks, rakendati individuaalset lähenemist ja arendati noorte eneseväljendusoskust.

Eesti Vabariigi sünnipäev tuli sel aastal meie perele teisiti. 24. veebruari varahommikul võtsime suuna Ameerika Ühendriikide poole. Meie võõrustajaks oli sugulane Aari Lemmik (neiupõlves Karu), kes töötab pressidiplomaadina Eesti saatkonnas Washingtonis ja kelle isapoolne suguvõsa on pärit Käina kandist. Lisaks ohtratele muuseumidele, vaatamisväärsustele, olustiku nautimisele ja Eesti saatkonna külastusele, sain kogeda kohalikku koolielu.

Kooli viieaastaselt

Ameerika Ühendriigid koosnevad 50. osariigist. Hariduspoliitika on detsentraliseeritud. Puuduvad riiklikul tasemel ühtsed õppekavad, hindamissüsteemid ja standardid. Kooli lähevad õpilased viieselt, kuid sisult tähendab see koolieelikute rühma Eesti lasteaias.

Washington DC on rikas erinevate koolide poolest. Kokku õpib algkoolides, põhikoolides ja keskkoolides ligi 87 000 õpilast. Pered saavad valida erinevate koolide vahel, sh õppevorm, etniline koosseis. Enamasti eelistatakse erakoole, kus on kõrgem õppedistsipliin ja vähem sotsiaalmajanduslikesse raskustesse jäänud õpilasi. Õppemaks erakoolides on kõrge ja kõikidele peredele ei ole see jõukohane.

Auhindadega pärjatud algkool

Linna loodeosas asuva Horace Manni algkooli (Horace Mann Elementary School) juurde jõudes jäi esmalt silma üks isa, kes pojaga kooli ees jalgpalli mängis. Seejärel märkasin uhket koolisilti majaseinal ning õitsva kirsipuu all sponsorite reklaame. Annetuskultuur on USAs väga tugevalt juurdunud. Sellest annavad märku toetajate nimetahvlid hoonetel, sildadel, tänavapinkidel. Nii olid ka Manni algkooli toetajate nimed suurelt välja toodud nii õuealal kui kooli fuajees.